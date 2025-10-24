Carlo ha fatto da padre e da madre Non ho ricordi di Natali a tavola in famiglia | parla Katia Ancelotti

Sono subite diventate virali le sue frasi sul ct Gennaro Gattuso: “Non si sono più sentiti, nè visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato “. Ma anche quella a difesa di suo fratello Davide: “Mi secca che parlino di lui e non di altri figli che pure sono con i papà allenatori. Pioli, tanto per fare un esempio”. Non è stata un’intervista banale quella rilasciata da Katia Ancelotti, figlia di Carlo, al Corriere della Sera. In cui però, oltre a qualche dichiarazione con una vena polemica, c’è molto del racconto di un Carlo Ancelotti padre. “Di sera papà mi addormentava sulle sue ginocchia, mi è rimasta quella sensazione di protezione “, ha raccontato Katia Ancelotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Carlo ha fatto da padre e da madre. Non ho ricordi di Natali a tavola in famiglia”: parla Katia Ancelotti

