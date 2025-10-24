Caritas dossier 2024 | meno accessi in Cittadella ma aumentano over 65 e stranieri

Tempo di lettura: 4 minuti Una lieve riduzione della povertà rispetto agli anni precedenti: questo dice la rilevazione annuale della Caritas diocesana, ma è solo relativamente una buona notizia. In realtà, purtroppo, il quadro sociale in città resta molto complesso. Presso il salone verde del Palazzo Arcivescovile è stato presentato il report per l’anno 2024 dell’ormai tradizionale monitoraggio della Caritas diocesana sull’andamento delle dinamiche dei rapporti sociali. Dal post pandemia si è verificata una progressiva riduzione del numero di persone che si sono rivolte agli sportelli dell’ascolto diocesano e tale situazione è proseguita anche nel 2024: il calo di presenze coinvolge tutte le tipologie di accesso in Cittadella della carità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caritas dossier 2024: meno accessi in Cittadella ma aumentano over 65 e stranieri

News recenti che potrebbero piacerti

Verso il Dossier 2025: conosci i relatori! Francesca Nicodemi, avvocata esperta in materia di tratta di esseri umani, è tra le relatrici della presentazione nazionale del Dossier Statistico Immigrazione 2025. Vuoi saperne di più? Ti aspettiamo alla presenta - facebook.com Vai su Facebook

#Cremona Nel report della Caritas le ‘fragilità’ cremonesi - Cremona - X Vai su X

Diocesi: Caritas Cagliari, venerdì presentazione del Dossier “Un Giubileo di speranza e carità. Oltre la povertà, giustizia e pace” - È in programma per la mattinata di venerdì 20 dicembre, presso la Sala Transatlantico del Consiglio regionale della Sardegna, la presentazione del XIV Dossier 2024 della Caritas diocesana di Cagliari ... Da agensir.it

Povertà: Caritas Pistoia e Pescia, nel primo semestre del 2024 aumentano le persone incontrate nei Centri di ascolto - I Centri di ascolto e Centri operativi delle Caritas diocesane di Pistoia e Pescia nel primo semestre del 2024 hanno incontrato complessivamente 2. Lo riporta agensir.it

Sardegna, povertà in costante aumento: i dati allarmanti del dossier Caritas 2024 - Anche in Sardegna la povertà è in costante aumento. Come scrive unionesarda.it