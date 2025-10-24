Carica Conte spunta il discorso alla squadra prima di Napoli – Inter | cos’ha detto

Antonio Conte è chiamato a suonare la carica in questo momento così complicato per il Napoli. Gli azzurri sono reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima in UEFA Champions League, contro il PSV Eindhoven. Contro l’ Inter, prossima avversaria dei campioni d’Italia in carica, i partenopei si ritrovano davanti a un vero e proprio spartiacque della stagione, con la possibilità anche di lasciarsi alle spalle un momento tutt’altro che da incorniciare. In attesa del fischio d’inizio della sfida (in programma alle ore 18:00 di sabato 25 ottobre), spuntano dettagli legati al discorso tenuto da mister Conte alla squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Carica Conte, spunta il discorso alla squadra prima di Napoli – Inter: cos’ha detto

Contenuti che potrebbero interessarti

Trasferta insidiosa per il Napoli contro il PSV, ma Conte carica i suoi alla vigilia della sfida di Champions - facebook.com Vai su Facebook

Conte e il confronto con De Bruyne dopo il caso della sostituzione: il discorso che ha fatto alla squadra - Il finale della storia, mai come in questo caso, è il senso stesso della storia: Antonio Conte ha affrontato e chiuso molto velocemente l’episodio della sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro con ... Riporta corrieredellosport.it

Napoli: Conte e le luci a San Siro, 'carica emotiva alta' - Antonio Conte inizia senza sorriso la vigilia della trasferta del Napoli a San Siro ... Secondo ansa.it