Caressa, giornalista e telecronista di Sky, si è espresso così nella sua analisi sul momento della Juventus. Ecco le dichiarazioni dopo il Real Madrid. Un sospiro di sollievo, ma anche un campanello d'allarme sulla mentalità. L'analisi del noto telecronista Fabio Caressa sulla Juventus vista a Madrid è profonda e va oltre il risultato. Pur riconoscendo il merito della squadra di non essere crollata, l'opinionista di Sky Sport ha lanciato un monito: accontentarsi di una sconfitta onorevole significa ridimensionare l'idea stessa di Juve. "Non crollare non basta": il monito di Caressa. Dopo la sconfitta per 1-0 al Santiago Bernabéu, Caressa ha analizzato la prestazione dei bianconeri.

© Juventusnews24.com - Caressa allo scoperto: «Dobbiamo metterci d’accordo su cosa deve essere la Juventus! Se è la squadra che va a Madrid per non prendere la goleada parliamo di un lungo percorso di ridimensionamento…»