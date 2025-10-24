Carenza del personale Confartigianato rilancia l’allarme

La transizione ecologica è frenata dalla carenza di personale con le competenze adeguate. Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire oltre due milioni di figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l’allarme è Confartigianato, con un’analisi presentata in occasione della Settimana per l’energia e la sostenibilità. Secondo lo studio di Confartigianato, lo scorso anno le aziende italiane avevano previsto l’assunzione di oltre quattro milioni lavoratori con competenze green, ma, quasi il 50%, è stato difficile da trovare sul mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

