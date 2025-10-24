Carcere di Ariano Irpino tensioni e disordini nella Nona Sezione | rinforzi da altri istituti del distretto

Da prime informazioni ricevute l'OSAPP rende noto che nel carcere di Ariano Irpino si sono registrati oggi gravi disordini nella Nona Sezione a regime chiuso. La situazione ha reso necessario l'invio di rinforzi da altre sedi del distretto. L'organizzazione sindacale ha fatto sapere che i primi.

