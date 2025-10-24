Capotreno fa scendere un passeggero senza biglietto viene picchiato e poi beffato | deve pagare 15mila euro

Un capotreno originario di Mestre, in servizio sulla linea Belluno–Padova, è finito a processo per aver fatto scendere un uomo con biglietto irregolare. Aggredito dal passeggero e successivamente accusato di violenza privata, il controllore è stato prosciolto ma si trova oggi a dover pagare. 🔗 Leggi su Today.it

