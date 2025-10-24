Caporalato ai domiciliari l’imprenditore Maurizio Marchetta | tra politica affari e vecchie ombre barcellonesi

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un nome noto quello di Maurizio Marchetta, l’imprenditore finito oggi ai domiciliari insieme a Salvatore Biondo, nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza su presunti casi di caporalato. I due, da tempo soci in affari, avevano avviato a Barcellona Pozzo di Gotto una stazione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

