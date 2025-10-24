Capodimonte Doppio Caravaggio in musica con il concerto della Corale Giacomo Puccini di Grosseto ' Christus factus est'

Doppio Caravaggio nel segno della grande musica: domani sabato 25 ottobre alle 17,30 nel Salone delle Feste i visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte potranno assistere al concerto della Corale Giacomo Puccini di Grosseto 'Christus factus est'. Il titolo rimanda al brano scelto per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Giovedì 23 ottobre 2025 Capodimonte doppio Caravaggio. L’Ecce Homo di Caravaggio: Napoli/Madrid andata e ritorno. Nel programma di iniziative autunnali dedicate alla mostra Capodimonte doppio Caravaggio, incontro con Maria Cristina Terzaghi ? c - X Vai su X

Giovedì 23 ottobre 2025 ? Ore 16.00 Sala 20, primo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte “Capodimonte doppio Caravaggio” L’Ecce Homo di Caravaggio: Napoli/Madrid andata e ritorno a cura di Maria Cristina Terzaghi All’interno del progr - facebook.com Vai su Facebook

Capodimonte, Doppio Caravaggio in musica con il concerto della Corale Giacomo Puccini di Grosseto 'Christus factus est' - Doppio Caravaggio nel segno della grande musica: domani sabato 25 ottobre alle 17,30 nel Salone delle Feste i visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte potranno assistere al concerto della Cora ... Come scrive napolitoday.it

IL CONCERTO - Doppio Caravaggio in musica a Capodimonte con la Corale Giacomo Puccini di Grosseto il 25 ottobre - Doppio Caravaggio nel segno della grande musica: domani sabato 25 ottobre alle 17,30 nel Salone delle Feste i visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte potranno assistere al concerto della Cora ... napolimagazine.com scrive

Ecce Homo e Flagellazione, doppio Caravaggio a Capodimonte - (di Sarah Ricca) L'Ecce Homo di Caravaggio, dipinto a Napoli quattro secoli fa e riscoperto nel 2021 a Madrid, è l'ospite speciale del Museo di Capodimonte, in dialogo con il capolavoro La ... Riporta ansa.it