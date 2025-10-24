Capodimonte Doppio Caravaggio in musica con il concerto della Corale Giacomo Puccini di Grosseto ' Christus factus est'

Napolitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio Caravaggio nel segno della grande musica: domani sabato 25 ottobre alle 17,30 nel Salone delle Feste i visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte potranno assistere al concerto della Corale Giacomo Puccini di Grosseto 'Christus factus est'. Il titolo rimanda al brano scelto per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

