Capisco Sinner deve prepararsi per i veri obiettivi del 2026 Avrà altre 100 opportunità di portare in alto l’Italia | la difesa di Fognini

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Penso che è più che comprensibile “. Poche parole, limpide e chiarissime. Così Fabio Fognini risponde a un fan su Instagram che gli chiede cosa ne pensa della decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis. Un forfait che ha scatenato polemiche feroci e folli. Anzi, incomprensibili. Perché Fognini, che è stato tennista di altissimo livello fino a pochi mesi fa, comprende invece benissimo quali esigenze e logiche ci siano dietro alla scelta fatta da Sinner e dal suo team. E magari, stano dentro all’ambiente, conosce anche dettagli nascosti, sulle ragioni del no e sui tempi in cui è stato comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

