Capannone e ambulanze in fiamme | concluso l’iter di bonifica solidale alla sede della Misericordia
Demolizione del capannone distrutto dalle fiamme e smaltimento ambulanze, chiuso ufficialmente l’iter di bonifica solidale per la sede di Piacenza della Misericordia, colpita da un devastante incendio il 17 luglio scorso. A darne notizia Trs Ecology, azienda del gruppo Herambiente che ha eseguito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
