La Juve esce a testa altissima dal Bernabeu ma Tudor deve fare i conti con i problemi nello spogliatoio: cosa sta succedendo. La Juventus è uscita dal Santiago Bernabeu senza punti ma con una prestazione che fa ben sperare per il futuro. I bianconeri sono stati sconfitti 1-0 dal Real Madrid di Xabi Alonso (decisiva la rete di Bellingham nella ripresa) ma è un risultato che lascia più di qualche rammarico. Gli uomini di Tudor hanno infatti avuto delle occasioni clamorose, prima per portarsi in vantaggio (soprattutto con Vlahovic, grande intervento di Courtois) e poi per pareggiare il match (con Openda ‘murato’ da Raul Asencio). 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Caos Juve, spogliatoio a pezzi: Tudor spalle al muro