PITIGLIANO Esperienza, radici maremmane e visione strategica per guidare la Cantina di Pitigliano verso una nuova fase di crescita. La storica cooperativa vitivinicola ha nominato Antonio Spurio (foto) come nuovo direttore, affidandogli il compito di accompagnare l’azienda in un percorso di rinnovamento che coniuga tradizione, sostenibilità e sviluppo dei mercati. Agronomo e consulente vitivinicolo con oltre vent’anni di esperienza, Spurio vanta un profilo tecnico e manageriale di alto livello. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti realtà del panorama enologico italiano, occupandosi di produzione e commercializzazione sia sui mercati nazionali che internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantina di Pitigliano. Il nuovo direttore è Antonio Spurio