Cantieri stradali in arrivo occhio alle deviazioni La mappa
Prato, 24 ottobre 2025 – Cantieri in vista, occhio alla circolazione in questi tratti nei prossimi giorni a Prato. Galceti. Da lunedì 27 a martedì 28 ottobre sarà istituito il divieto di transito in via di Galceti nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Martino per Galceti e il confine comunale con Montemurlo per lavori di riasfaltatura e ripristino della segnaletica stradale. Il cantiere sarà attivo dalle 8.30 alle 16. Durante l'interdizione al transito del tratto di via di Galceti il traffico veicolare sarà così deviato: - Il traffico proveniente dal Comune di Prato e diretto verso il territorio comunale di Montemurlo sarà deviato in Viale Fratelli Cervi e Via Montalese fino al confine territoriale con il Comune di Montemurlo oppure in Viale Fratelli Cervi, Via Montalese, Via Federigo Melis, SP. 🔗 Leggi su Lanazione.it
