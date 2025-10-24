Canegrate gli notificano il divieto di avvicinamento | raggiunge la moglie e la minaccia

Canegrate (Milano) – Ieri sera i militari della Stazione di Parabiago hanno arrestato un cittadino tunisino di 40 anni per violazione del divieto di avvicinamento alla moglie, residente a Canegrate: il divieto gli era stato notificato poco prima dagli stessi carabinieri. L’uomo, infatti, si era già reso responsabile di un fatto analogo, un caso di maltrattamenti in famiglia, lo scorso 20 settembre: in quell’occasione aveva aggredito la moglie e i figli nella stessa abitazione di Canegrate e poi si era barricato in casa fin quando non erano intervenuti i Carabinieri con i Vigili del fuoco, che erano infine riusciti a farlo uscire dall’abitazione e a denunciarlo per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

