CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA DI DOMENICA SERA SFRATTATA LA RUOTA DELLA FORTUNA?

Bubinoblog | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi manovre a Canale 5 per trovare la migliore collocazione per il sempre più vicino ritorno di Striscia la Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci nel lontano 1988. Il 7 novembre di 37 anni la prima puntata su Italia 1, poi il trasloco su Canale 5 visto l’enorme successo e il presidio della cassaforte Mediaset, ovvero la fascia dell’access prime time, ininterrottamente fino alla scorsa stagione televisiva. Un calo importante di ascolti e una sfida che ha visto nel 20242025 Affari Tuoi doppiare e oltre il competitor. La necessità di cambiare genere, fronteggiando un game con un altro game. 🔗 Leggi su Bubinoblog

canale 5 striscia la notizia di domenica sera sfrattata la ruota della fortuna

© Bubinoblog - CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA DI DOMENICA SERA. SFRATTATA LA RUOTA DELLA FORTUNA?

Argomenti simili trattati di recente

canale 5 striscia notiziaStriscia la notizia verso la domenica sera di Canale 5, Mediaset ha già pensato a tutto. E Le Iene... Grandi novità - Vedremo nelle prossime settimane, ormai siamo vicini alla soluzione di questo giallo che "striscia" sui media da molti mesi ... Lo riporta affaritaliani.it

canale 5 striscia notiziaStriscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5: dal 26 novembre con Greggio e Iacchetti - Greggio e Iacchetti tornano in prima serata: Striscia la Notizia si rinnova con nuova scenografia. comingsoon.it scrive

canale 5 striscia notiziaStriscia La Notizia torna in tv, quando e chi saranno i conduttori - Dopo mesi di indiscrezioni e di voci di corridoio adesso sembrerebbe essere ufficiale: Striscia La Notizia sta per tornare in tv. Scrive novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Canale 5 Striscia Notizia