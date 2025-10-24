CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA DI DOMENICA SERA SFRATTATA LA RUOTA DELLA FORTUNA?

Grandi manovre a Canale 5 per trovare la migliore collocazione per il sempre più vicino ritorno di Striscia la Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci nel lontano 1988. Il 7 novembre di 37 anni la prima puntata su Italia 1, poi il trasloco su Canale 5 visto l’enorme successo e il presidio della cassaforte Mediaset, ovvero la fascia dell’access prime time, ininterrottamente fino alla scorsa stagione televisiva. Un calo importante di ascolti e una sfida che ha visto nel 20242025 Affari Tuoi doppiare e oltre il competitor. La necessità di cambiare genere, fronteggiando un game con un altro game. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA DI DOMENICA SERA. SFRATTATA LA RUOTA DELLA FORTUNA?

