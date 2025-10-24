Canada Trump infuriato per il video ‘falso’ di Reagan sui dazi | Vergognoso i negoziati finiscono qui

Di fronte alla decisione del presidente, il Canada ha annunciato la riduzione delle quote di importazione esenti da dazi per le case automobilistiche Stellantis e General Motors i. Il Paese di Carney sta infatti riducendo la quota annuale ammissibile all'esenzione tariffaria del 24,2% per General Motors e del 50% per Stellantis così che paghino i dazi di ritorsione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

