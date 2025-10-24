Canada Trump infuriato per il video ‘falso’ di Reagan sui dazi | Vergognoso i negoziati finiscono qui
Di fronte alla decisione del presidente, il Canada ha annunciato la riduzione delle quote di importazione esenti da dazi per le case automobilistiche Stellantis e General Motors i. Il Paese di Carney sta infatti riducendo la quota annuale ammissibile all'esenzione tariffaria del 24,2% per General Motors e del 50% per Stellantis così che paghino i dazi di ritorsione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo spot anti-dazi del Canada con le parole di Reagan che ha fatto infuriare Trump: il presidente Usa interrompe i negoziati commerciali dopo la diffusione del video prodotto dal governo dell’Ontario che cita Reagan contro il protezionismo - facebook.com Vai su Facebook
Trump interrompe i negoziati con il Canada: 'Spot falso sui dazi, colloqui finiti' $trump - X Vai su X
Lo spot anti-dazi del Canada con le parole di Reagan che ha fatto infuriare Trump - Il presidente Usa interrompe i negoziati commerciali dopo la diffusione dello spot prodotto dal governo dell’Ontario che cita Reagan contro il protezionismo ... Come scrive msn.com
Canada: lo spot con le parole di Reagan che fa infuriare Trump - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Scrive laregione.ch
Trump contro il Canada: lo spot con Reagan scatena la rottura commerciale USA-Canada - Nel 1987 Ronald Reagan, allora presidente degli Stati Uniti, pronunciò un celebre discorso radiofonico in cui metteva in guardia il Congresso dai rischi delle politiche protezionistiche ... Si legge su msn.com