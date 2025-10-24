Un piano di efficientamento energetico esteso ai principali campus universitari di Modena e Reggio Emilia sta rimodernando l’infrastruttura energetica di Unimore, attraverso un insieme di interventi che integrano produzione da fonti rinnovabili, riqualificazione degli impianti e riduzione strutturale dei consumi. Il progetto ha raggiunto una prima tappa visibile con la realizzazione delle nuove pergole fotovoltaiche nel Campus di via Campi. L’intervento riguarda gli edifici destinati alle attività di Fisica e Matematica, e comprende la completa sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led, l’installazione di impianti fotovoltaici in un’ampia area coperta nel parcheggio studenti attraverso strutture autoportanti che ospitano moduli di nuova generazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campus di via Campi. Riqualificazione energetica con le pergole fotovoltaiche