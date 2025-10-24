Campus di via Campi Riqualificazione energetica con le pergole fotovoltaiche
Un piano di efficientamento energetico esteso ai principali campus universitari di Modena e Reggio Emilia sta rimodernando l’infrastruttura energetica di Unimore, attraverso un insieme di interventi che integrano produzione da fonti rinnovabili, riqualificazione degli impianti e riduzione strutturale dei consumi. Il progetto ha raggiunto una prima tappa visibile con la realizzazione delle nuove pergole fotovoltaiche nel Campus di via Campi. L’intervento riguarda gli edifici destinati alle attività di Fisica e Matematica, e comprende la completa sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led, l’installazione di impianti fotovoltaici in un’ampia area coperta nel parcheggio studenti attraverso strutture autoportanti che ospitano moduli di nuova generazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
From the pitches to the Campus corridors Welcome to the Inter College Dai campi da gioco ai corridoi del Campus Benvenuti nel College nerazzurro http://bit.ly/42JD5PI - facebook.com Vai su Facebook
Dai campi da gioco ai corridoi del Campus Benvenuti nel College nerazzurro - X Vai su X
Campus di via Campi. Riqualificazione energetica con le pergole fotovoltaiche - Un insieme di interventi che integrano la produzione da fonti rinnovabili. Scrive ilrestodelcarlino.it
Nuove pergole fotovoltaiche nel Campus di via Campi, Unimore presenta il piano di efficientamento energetico - Nel Campus di via Campi a Modena Unimore ha presentato le nuove pergole fotovoltaiche e l’intero piano di efficientamento energetico, un investimento di oltre sei milioni di euro che coinvolge Regione ... Lo riporta sassuolo2000.it