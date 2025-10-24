campionato ebl ferrara baseball finisce quarta

I Wizards di Villafranca vincono il campionato, Ferrara Baseball finisce al 4° posto. Giungono al termine i playoff del campionato amatoriale EBL 2025, con la giornata conclusiva che ha visto la partecipazione di ben quattro squadre sul diamante di Marrara. Si sono infatti disputate nell’ordine la finale per il 3°4° posto, che ha visto il Ferrara Baseball impegnato contro l’Elite Rovigo, e la finale vera e propria, con i campioni in carica Wizards Villafranca contro i Viking Roosters di Faenza-Godo. La partita comincia con il primo inning che trascorre indenne, mentre alla fine del secondo il Rovigo si porta in vantaggio per 1-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

