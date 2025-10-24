Campionato Ebl Ferrara Baseball finisce quarta
I Wizards di Villafranca vincono il campionato, Ferrara Baseball finisce al 4° posto. Giungono al termine i playoff del campionato amatoriale EBL 2025, con la giornata conclusiva che ha visto la partecipazione di ben quattro squadre sul diamante di Marrara. Si sono infatti disputate nell’ordine la finale per il 3°4° posto, che ha visto il Ferrara Baseball impegnato contro l’Elite Rovigo, e la finale vera e propria, con i campioni in carica Wizards Villafranca contro i Viking Roosters di Faenza-Godo. La partita comincia con il primo inning che trascorre indenne, mentre alla fine del secondo il Rovigo si porta in vantaggio per 1-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Settimo impegno del nostro campionato, incontriamo Ferrara. Conquistiamo insieme un’altra vittoria, ci vediamo sabato! ? 25/10/2025 18:00 PalaMegabox, via dell’Esposizioni 9 ? www.etes.it - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara: "L'Inter è la squadra che gioca meglio in campionato? Falso. Per me è il Napoli. Ha movimenti ben studiati e preparati e occupa tutto il campo sempre con tantissimi giocatori. Questo è un valore aggiunto" - X Vai su X
Ferrara Baseball: Nuove Sfide nel Campionato EBL con Addii e Ritorni - Anche quest’anno la società Ferrara Baseball si conferma organizzatrice del campionato amatoriale EBL (Eastern Baseball League), che vede impegnate 5 squadre tra Veneto e Romagna: nonostante alcuni ... Da ilrestodelcarlino.it
Baseball. Ferrara lotta ma deve arrendersi. La spuntano i Wizards Villafranca - Domenica 6 luglio si è tenuto un concentramento valido per il campionato EBL sul diamante di Badia Polesine, casa dei... ilrestodelcarlino.it scrive