Campionato dei mestieri Il Cfp si prepara

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il Campionato dei Mestieri di Lodi arriveranno tante opportunità di lavoro. Per gli allievi che partecipano alla selezione per la sfida finale del 29 novembre, l’appuntamento è molto più di una gara: rappresenta un’occasione per mettersi in gioco, crescere professionalmente e farsi conoscere dalle aziende. Al Cfp Asfol di Casalpusterlengo, i giovani del corso di grafica si stanno preparando con entusiasmo. "Oggi la grafica ha un ruolo di primo piano: trovare idee originali non è semplice, bisogna interpretare lo spirito del tempo e avere la marcia in più per vedere oltre", spiega Matteo Zampini, docente di grafica multimediale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

campionato dei mestieri il cfp si prepara

© Ilgiorno.it - Campionato dei mestieri. Il Cfp si prepara

News recenti che potrebbero piacerti

campionato mestieri cfp preparaCampionato dei mestieri. Il Cfp si prepara - Con il Campionato dei Mestieri di Lodi arriveranno tante opportunità di lavoro. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Campionato Mestieri Cfp Prepara