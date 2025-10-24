Campionato dei mestieri Il Cfp si prepara
Con il Campionato dei Mestieri di Lodi arriveranno tante opportunità di lavoro. Per gli allievi che partecipano alla selezione per la sfida finale del 29 novembre, l’appuntamento è molto più di una gara: rappresenta un’occasione per mettersi in gioco, crescere professionalmente e farsi conoscere dalle aziende. Al Cfp Asfol di Casalpusterlengo, i giovani del corso di grafica si stanno preparando con entusiasmo. "Oggi la grafica ha un ruolo di primo piano: trovare idee originali non è semplice, bisogna interpretare lo spirito del tempo e avere la marcia in più per vedere oltre", spiega Matteo Zampini, docente di grafica multimediale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
