Con il Campionato dei Mestieri di Lodi arriveranno tante opportunità di lavoro. Per gli allievi che partecipano alla selezione per la sfida finale del 29 novembre, l’appuntamento è molto più di una gara: rappresenta un’occasione per mettersi in gioco, crescere professionalmente e farsi conoscere dalle aziende. Al Cfp Asfol di Casalpusterlengo, i giovani del corso di grafica si stanno preparando con entusiasmo. "Oggi la grafica ha un ruolo di primo piano: trovare idee originali non è semplice, bisogna interpretare lo spirito del tempo e avere la marcia in più per vedere oltre", spiega Matteo Zampini, docente di grafica multimediale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campionato dei mestieri. Il Cfp si prepara