Campionati Interregionali di Combattimento | allori per la ASD Scuola TaeKwonDo Salerno

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia nel migliore dei modi l’annata sportiva 20252026 per la ASD Scuola TaeKwonDo Salerno, che lo scorso fine settimana schiera i propri atleti in due differenti Campionati Interregionali di Combattimento, uno ad Arezzo e l’altro a Giugliano. In entrambe le competizioni gli atleti salernitani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

