Campania presentata la lista Fratelli d’Italia – Meloni per Cirielli I nomi di tutti i candidati scelti da FdI per mandare a casa la sinistra
“Alle ore 8 di questa mattina sono state subito depositate la candidatura di Edmondo Cirielli a Governatore della Campania e le liste di Fratelli d’Italia nelle province della Campania”. A renderlo noto, con un comunicato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. “Siamo gia’ primi”, aggiunge, “in bocca al lupo a tutti i candidati e a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità e che saranno impegnati come se lo fossero”. “Un ringraziamento speciale a tutta la classe dirigente che ha lavorato alacremente in questi mesi e in questi giorni frenetici: con Cirielli, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra parte la cavalcata verso la vittoria”, ha concluso Iannone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
