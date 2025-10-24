Campania Popolare depositati i nomi per le Regionali 2025 | tutti i candidati provincia per provincia

Tempo di lettura: 2 minuti Campania Popolare ha ufficializzato le proprie liste per le elezioni regionali in Campania, presentando candidati in tutte le cinque circoscrizioni provinciali. ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 CAMPANIA POPOLARE AVELLINO 1 ARRICALE MICHELA AVELLINO 2 BONITO ARTURO AVELLINO 3 IANNACCONE MAURA AVELLINO 4. VECCHIONE ROBERTO CIRCOSCRIZIONE COGNOME E NOME BENEVENTO 1 GIULIANINI MARCELLO BENEVENTO 2 DI MARTINO ROSALBA CIRCOSCRIZIONE COGNOME E NOME CASERTA 1 SGROI MASSIMO CASERTA 2 TARTAGLIONE TERESA CASERTA 3 DI MARTINO ROBERTO CASERTA 4. MARINO LINA detta ILIA CASERTA 5. STAZIO IVANA CASERTA 6. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania Popolare, depositati i nomi per le Regionali 2025: tutti i candidati provincia per provincia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 23 e 24 novembre scegli di CAMBIARE TUTTO. Vota Campania Popolare Scrivi Balzamo (in tutta la provincia di Salerno) Da sempre e per sempre vicino alle persone normali - facebook.com Vai su Facebook

Campania Popolare, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Campania Popolare (Pci, Potere al Popolo e Rifondazione comunista) alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. ilmattino.it scrive

Giuliano Granato presidente: tutti i candidati, i partiti e le liste con i nomi alle Regionali in Campania del 2025 - Giuliano Granato è il candidato presidente alle elezioni della Regione Campania previste per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 nel centrodestra. Secondo ilmattino.it

Cirielli (FdI): “Pronto a candidarmi in Campania. Tra i nomi in campo il mio è il più forte”. Messaggi a Lega e FI - Edmondo Cirielli, meloniano e viceministro degli Esteri, quindi sarà lei il candidato del centrodestra in Campania? Riporta ilfoglio.it