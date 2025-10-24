Campania NewSteel lancia HydePark Coroglio | focus su design e innovazione
Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0, promosso e partecipato dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza, annuncia il primo appuntamento del ciclo HydePark Coroglio, dedicato ad affrontare il ruolo strategico del design come elemento centrale nei processi di crescita e innovazione imprenditoriale. Il seminario intitolato “ Design biomimetico per un’innovazione sostenibile “, tenuto dalla Professoressa Carla Langella, è un invito a ridefinire il design non come complemento estetico, ma come risorsa strategica fondamentale per la crescita aziendale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
