Campania NewSteel lancia HydePark Coroglio | focus su design e innovazione

Ildenaro.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del  Decreto Crescita 2.0, promosso e partecipato dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II  e da  Città della Scienza, annuncia il primo appuntamento del ciclo  HydePark Coroglio, dedicato ad affrontare il  ruolo strategico del design come elemento centrale nei processi di crescita e innovazione imprenditoriale. Il seminario intitolato “ Design biomimetico per un’innovazione sostenibile “, tenuto dalla Professoressa  Carla Langella, è un invito a ridefinire il design non come complemento estetico, ma come risorsa strategica fondamentale per la crescita aziendale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

