Campania | Martusciello ' il codice etico di Fico? Meno male che abbiamo l' inceneritore'
Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il codice etico di Fico? Meno male che abbiamo l'inceneritore". "Mi pare di capire che lo abbia buttato nella discarica questo codice etico. Sta imbarcando condannati e parenti di camorristi condannati. Vedremo se stanotte avrà un sussulto di orgoglio. Noi abbiamo alzato l'asticella, mi pare che lui non riesca. E rischia di inquinare il Consiglio regionale". Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, rispondendo ai giornalisti ad Aversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
