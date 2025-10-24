Campania Food Awards | Premio Speciale Azienda Storica a Gargiulo Coloniali di Eboli
E' stato assegnato a Gargiulo Coloniali di Eboli di Carlo Gargiulo e Angela Caliendo il Premio Speciale Azienda Storica nell’ambito dei Campania Food Awards, edizione regionale degli Oscar dei produttori agroalimentari italiani, progetto di promozione territoriale del giornalista Donato Ala. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
