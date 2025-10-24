Campania Food Awards | Premio Speciale Azienda Storica a Gargiulo Coloniali di Eboli

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato assegnato a Gargiulo Coloniali di Eboli di Carlo Gargiulo e Angela Caliendo il Premio Speciale Azienda Storica nell’ambito dei Campania Food Awards, edizione regionale degli Oscar dei produttori agroalimentari italiani, progetto di promozione territoriale del giornalista Donato Ala. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Al via Premio internazionale Sorrento Olio delle Sirene 2025 - Sorrento si prepara ad accogliere la nuova edizione del Premio Internazionale Sorrento Olio delle Sirene, riconoscimento dedicato alle eccellenze dell'olio extravergine di oliva come annuncia una nota ... Lo riporta ansa.it

campania food awards premioSalute, Campania tra le regioni più virtuose: sei i progetti finalisti del Lean Healthcare Award 2025 - Sono sette i progetti selezionati per la Campania tra i finalisti del Lean Healthcare Award 2025, il ‘premio Oscar’ della sanità. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Campania Food Awards Premio