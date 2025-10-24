Campania a Salerno in campo 8 consiglieri uscenti su 9
Tempo di lettura: 2 minuti In provincia di Salerno otto consiglieri regionali su nove saranno nuovamente in campo per tentare la riconferma a Palazzo Santa Lucia: l’unico che ha abdicato è infatti Giovanni ‘Nino’ Savastano. Nel Partito Democratico c’è Franco Picarone, uomo vicino a Vincenzo De Luca che va a caccia del terzo mandato. Tra i dem la capolista sarà Federica Fortino, assessore al comune di Nocera Inferiore; Federico Conte ed Anna Petrone correranno in quota Schlein, mentre l’uscente Corrado Matera e Gaetana Falcone (assessore al Comune di Salerno) rappresenteranno l’area moderata. Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti, cercherà la riconferma con la civica deluchiana “A testa Alta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Regionali Campania, Fortini a Napoli e Cascone a Salerno. De Luca no candidato consigliere - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto oggi in Campania, 22 ottobre, scossa di m 2.8 nei Campi Flegrei: dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 22 ottobre ... Riporta centrometeoitaliano.it
Campania: Bicchielli (FI), 'Cirielli garanzia per buon risultato, campo largo in difficoltà' - "Per storia politica, per conoscenza del territorio e per ruoli istituzionali ricoperti, Edmondo Cirielli è una garanzia per un buon risultato. Si legge su affaritaliani.it
Chi è Cirielli, il generale sponsor del «Principato di Salerno» candidato del centrodestra in Campania - Sarà Edmondo Cirielli (Fdi), attuale viceministro degli Esteri, il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania del 23- Come scrive msn.com