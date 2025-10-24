campania a salerno in campo 8 consiglieri uscenti su 9

Tempo di lettura: 2 minuti In provincia di Salerno otto consiglieri regionali su nove saranno nuovamente in campo per tentare la riconferma a Palazzo Santa Lucia: l’unico che ha abdicato è infatti Giovanni ‘Nino’ Savastano. Nel Partito Democratico c’è Franco Picarone, uomo vicino a Vincenzo De Luca che va a caccia del terzo mandato. Tra i dem la capolista sarà Federica Fortino, assessore al comune di Nocera Inferiore; Federico Conte ed Anna Petrone correranno in quota Schlein, mentre l’uscente Corrado Matera e Gaetana Falcone (assessore al Comune di Salerno) rappresenteranno l’area moderata. Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti, cercherà la riconferma con la civica deluchiana “A testa Alta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

