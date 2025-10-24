Camion carico di frutta e verdura viaggia con un carico quasi doppio rispetto al consentito | fermato a Rivoli multato l' autista

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, gli agenti della polizia locale di Rivoli, nel corso di un servizio specifico in corso Allamano, hanno notato un che trasportava frutta e verdura che appariva evidentemente sovraccarico. Dopo averlo fermato, lo hanno condotto alla vicina pesa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Autotrasporto: carico e scarico camion nei nodi logistici, richiesta di chiarimenti e modifiche al MIT http://dlvr.it/TNrCPG #CAMION #autotrasporto #fedespedi #assiterminal Vai su X

Camion carico di terra in bilico sulla strada, intervengono i vigili del fuoco http://ow.ly/9LAu106oBUQ [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

In fiamme il camion carico di frutta e verdura - Paura oggi pomeriggio, lunedì 6 ottobre, sul Grande Raccordo Anulare di Roma per l’incendio di un camion in transito. Scrive tiburno.tv

Camion carico di frutta e verdura prende fuoco sul Grande Raccordo Anulare: code e traffico paralizzato - Un camion carico di frutta e ortaggi si è ribaltato e ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del chilometro 10+200 ... Come scrive fanpage.it

Raccordo Anulare, camion in fiamme: bruciano cassette di frutta e ortaggi. Traffico in tilt ma nessun ferito - Perso, distrutto tutto il carico di frutta e verdura che il camion trasportava, ma nessun ferito grave. Scrive roma.corriere.it