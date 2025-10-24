Camerate abusive in fabbrica per ospitare gli operai

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz della Polizia Locale della Federazione nella mattinata di ieri 23 ottobre in un laboratorio cinese a Loreggia. L'operazione, condotta dal comando di Camposampiero, è scattata dopo diverse segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative a movimenti sospetti all'interno del capannone. Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

camerate abusive fabbrica ospitareCamerate abusive in fabbrica per ospitare gli operai - Gli agenti della Polizia locale della Federazione ieri 23 ottobre hanno effettuato un'ispezione in un laboratorio cinese di Loreggia dove sono spuntate numerose irregolarità. Si legge su padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Camerate Abusive Fabbrica Ospitare