Camerate abusive in fabbrica per ospitare gli operai
Blitz della Polizia Locale della Federazione nella mattinata di ieri 23 ottobre in un laboratorio cinese a Loreggia. L'operazione, condotta dal comando di Camposampiero, è scattata dopo diverse segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative a movimenti sospetti all'interno del capannone. Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Camerate abusive in fabbrica per ospitare gli operai - Gli agenti della Polizia locale della Federazione ieri 23 ottobre hanno effettuato un'ispezione in un laboratorio cinese di Loreggia dove sono spuntate numerose irregolarità. Si legge su padovaoggi.it