Cambio orario solare | ci siamo

Roma, 24 ottobre 2025 – Come ogni anno nell' ultimo fine settimana di ottobre, gli italiani sposteranno le lancette di un'ora indietro per via del cambio dell'ora. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, infatti, una volta scoccate le 3 la lancetta tornerà indietro nuovamente fino alle 2 regalandoci un'ora in più di luce la mattina e un buio anticipato rispetto alle stagioni più calde. Se negli orologi analogici la procedura dovrà essere effettuata manualmente, in dispositivi elettronici quotidiani come smartphone, pc e tablet l'aggiornamento verrà svolto in maniera automatica dal sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cambio orario solare: ci siamo

News recenti che potrebbero piacerti

CAMBIO ORARIO S. MESSA VESPERTINA A PARTIRE DA DOMENICA 26 OTTOBRE 2025. - facebook.com Vai su Facebook

Cambio orario solare: ci siamo - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 le lancette torneranno indietro di 60 minuti, i vantaggi economici e gli effetti collaterali per la salute ... Da quotidiano.net

Torna l’ora solare: quando spostare le lancette dell’orologio e gli effetti del cambio d’ora - Il cambio d'ora influisce su salute, bollette e ambiente. Lo riporta meteo.it

Cambio dell’ora ottobre 2025: torna l’ora solare - Quando e in che modo dovremo spostare le lancette degli orologi ... Lo riporta mam-e.it