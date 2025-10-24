Cambio ora solare quando verrà abolita e cos’ha deciso l’Unione europea

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l’ ora solare. Alle 3 del mattino le lancette andranno spostate indietro di 60 minuti, permettendoci di dormire un’ora in più. Il cambio resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo. Per la maggior parte dei dispositivi digitali l’aggiornamento sarà automatico, mentre orologi e sveglie analogiche andranno regolati manualmente. Il ritorno all’ora solare riapre ogni anno la discussione sull’opportunità di mantenere questo doppio passaggio stagionale. A rilanciare il tema, quest’anno, è stato il premier spagnolo Pedro Sánchez. La discussione in corso nell’Unione europea sull’ora solare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cambio ora solare, quando verrà abolita e cos’ha deciso l’Unione europea

