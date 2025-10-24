Cambio ora solare 2025 quando torna tra benefici critiche e ‘riforme’ in sospeso
Torna l’ora solare tra sabato 25 e domenica 26 ottobre: lancette indietro di un’ora, si dorme di più. Il momento è arrivato: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna in vigore l’ ora solare. Alle 3:00 del mattino le lancette andranno spostate indietro di un’ora, tornando alle 2:00. Una convenzione che ogni anno divide tra favorevoli e contrari, con l’Europa che nel 2018 aveva promesso di abolire il cambio stagionale, ma poi si è fermata nel nulla. Come e quando cambia l’ora. Il passaggio sarà automatico su smartphone, computer e dispositivi digitali, mentre sarà necessario regolare manualmente orologi da parete, forni, sveglie e cruscotti delle auto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
