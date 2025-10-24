Eccoci di nuovo, puntuali come un ritardo di Trenitalia: arriva il weekend del cambio d’ora, quella liturgia collettiva che trasforma milioni di italiani in filosofi del tempo e vittime del fuso orario immaginario. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3, le lancette faranno un passo indietro. Un gesto minuscolo, ma con conseguenze epocali: un’ora di sonno guadagnata e un mese di umore perduto. C’è chi si esalta: “Dormo un’ora in più!”. Sì, certo, peccato che ti sveglierai alle sei, con gli uccellini che ancora russano e la moka che ti guarda come se fossi impazzito. E poi c’è chi la vive come una condanna luminosa: il sole cala prima, l’umore pure, e la sera alle cinque sembra di vivere in un romanzo russo ambientato in un autogrill. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cambio d’ora, stesso dramma: un’ora in più per lamentarsi