Cambio d’ora imminente | un’ora in più di sonno e risparmi energetici record
Roma - Tra sabato e domenica le lancette torneranno indietro di un’ora e l’Italia registra oltre 90 milioni di euro di risparmio grazie all’ora legale, mentre l’abolizione resta in sospeso. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre entrerà in vigore l’ormai consueto passaggio all’ora solare: alle 3:00 le lancette andranno riportate indietro alle 2:00, regalando così un’ora di sonno in più agli italiani. I gadget e i dispositivi digitali si adegueranno autonomamente, mentre gli orologi meccanici richiedono un intervento manuale. Secondo i dati diffusi da Terna, nei sette mesi appena conclusi di ora legale l’Italia ha registrato un contenimento dei consumi energetici di circa 330 milioni di kWh, pari al fabbisogno medio annuo di oltre 125 mila famiglie, con un risparmio stimato superiore agli 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
