Cambio di gestione in palestra clienti devono ripagare l' abbonamento | Scatta la class action

Abbonati infuriati e pronti alla class action contro la palestra che prometteva innovazione e invece blocca l’accesso ai clienti della vecchia gestione e chiede la sottoscrizione di un nuovo abbonamento.Decine di clienti si sono rivolti all’Unione nazionale consumatori Umbria per il caso che sta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

