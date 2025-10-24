Cambio dell’ora | il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede l’abolizione all’Europa
Roma, 24 ottobre 2025 – In un breve video pubblicato nei giorni scorsi, il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che “cambiare l’ora due volte all’anno ormai non ha più senso” e ha annunciato che la Spagna presenterà ufficialmente all’Unione Europea una proposta per abolire il cambio stagionale dell’ora. Il premier ha sottolineato che, secondo i sondaggi interni, una larga parte dei cittadini spagnoli si dichiara favorevole alla misura. La decisione potrebbe diventare operativa già dal 2026. Tuttavia, il dibattito sul cambio dell’ora non è così lineare e per molti, oltre a un’eventuale abolizione, resterebbe da decidere anche quale orario adottare come definitivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha presentato una mozione informativa al Consiglio energia dell'Ue per riprendere la procedura per l'abolizione del cambio dell'ora - facebook.com Vai su Facebook
Il premier spagnolo Pedro Sanchez torna a chiedere all'Ue l'abolizione del cambio dell'ora e del passaggio tra ora legale e solare - X Vai su X
Cambio dell’ora: il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede l’abolizione all’Europa - Il premier spagnolo ha lanciato un appello all’Unione Europea per porre fine al cambio semestrale dell’ora: a sostegno la maggioranza dei cittadini spagnoli, sullo sfondo una curiosa anomalia oraria c ... Riporta msn.com
Cambio dell’ora, il premier spagnolo Sanchez: «Spostare le lancette due volte l’anno non ha più senso» - L’abolizione era già stata votata dal Parlamento europeo nel 2019 ma poi non è entrata in vigore ... Si legge su ilsole24ore.com
Stop al cambio dell’ora solare in Europa, il premier spagnolo Sánchez lancia l’appello - Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha presentato una mozione informativa al Consiglio energia dell’Ue per riprendere la procedura per l’abolizione del cambio dell’ora ... Da quifinanza.it