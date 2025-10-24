Cambio dell’ora | il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede l’abolizione all’Europa

Roma, 24 ottobre 2025 – In un breve video pubblicato nei giorni scorsi, il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che “cambiare l’ora due volte all’anno ormai non ha più senso” e ha annunciato che la Spagna presenterà ufficialmente all’Unione Europea una proposta per abolire il cambio stagionale dell’ora. Il premier ha sottolineato che, secondo i sondaggi interni, una larga parte dei cittadini spagnoli si dichiara favorevole alla misura. La decisione potrebbe diventare operativa già dal 2026. Tuttavia, il dibattito sul cambio dell’ora non è così lineare e per molti, oltre a un’eventuale abolizione, resterebbe da decidere anche quale orario adottare come definitivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

