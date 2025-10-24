Cambio dell' ora | cosa fare ora per preparare i bambini

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio all'ora solare significa un'ora di sonno in più per gli adulti, ma anche uno sfasamento degli orari per i bambini. I consigli dell'esperta per limitare i disturbi notturni dei più piccoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cambio dell ora cosa fare ora per preparare i bambini

© Gazzetta.it - Cambio dell'ora: cosa fare ora per preparare i bambini

Approfondisci con queste news

cambio cosa fare preparareCambio dell'ora: cosa fare ora per preparare i bambini - Il passaggio all'ora solare significa un'ora di sonno in più per gli adulti, ma anche uno sfasamento degli orari per i bambini. Secondo msn.com

cambio cosa fare preparareCambio dell'ora 2025: quando spostare le lancette di un'ora e come preparare il nostro corpo (e la nostra mente) al buio - Ecco quando tirare indietro le lancette. Lo riporta vogue.it

Sonno e cambio stagione: cosa fare a settembre per dormire meglio tutto l’anno - Il ritorno alla vita quotidiana non è facile per il corpo, che non ama i cambi di abitudini troppo bruschi. Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Cosa Fare Preparare