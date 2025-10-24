Non ha la fama di Leonardo da Vinci o di Albert Einstein, ma la sua invenzione ha avuto un impatto sul mondo senza precedenti, al punto che in ogni angolo del pianeta, in questo momento, se ne sta facendo uso. Chi sarà mai, chiederanno curiosi, i lettori. Non è uno scienziato, non ha costruito marchingegni complessi, non ha mai posseduto un’azienda né lanciato una start-up. Si tratta infatti di un monaco, vissuto nel Sesto secolo dopo Cristo, e il suo nome è Dionigi il piccolo. Cosa avrà mai inventato? Chiederanno, forse ancora più incuriositi, i lettori. Risposta breve: se oggi siamo nel 2025, è per una sua intuizione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cambiare il mondo, senza voler per?forza passare alla storia, è possibile (di S. Mentana)