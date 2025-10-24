Calvi il consigliere Argenio sulla restituzione delle deleghe | Scelta coerente per un rinnovato impegno

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota del Consigliere comunale Vincenzo Argenio (Calvi) che chiarisce la propria posizione in merito alla decisione del 3 Settembre 2025, già comunicata al Sindaco Avv. Armando Rocco, di restituire le deleghe assegnate. “La mia è una scelta personale, riflettuta e coerente con il mio desiderio di rinnovare il modo di contribuire alla vita della nostra comunità. Sono una persona seria e preferisco che le mie azioni parlino per me. Le mie motivazioni le esporrò, come sempre, nelle sedi opportune e con i modi corretti”, ha dichiarato il Consigliere Argenio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

