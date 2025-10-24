Inter News 24 Calendario Serie A Inter 202627: ufficiali le date per la prossima stagione! Ecco quando inizierà e quando finirà il prossimo campionato. La stagione calcistica 202526 è ancora in pieno svolgimento, con le squadre impegnate nella lotta per i rispettivi obiettivi, ma la macchina organizzativa del calcio italiano non si ferma e guarda già al futuro. Nel corso del Consiglio di Lega riunitosi nella giornata di oggi, l’organo di governo del calcio professionistico italiano ha infatti deliberato e ufficializzato le date di inizio e conclusione del prossimo campionato di Serie A 202627. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calendario Serie A Inter 2026/27: ufficiali le date per la prossima stagione! Ecco quando inizierà e quando finirà