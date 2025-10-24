Calendario Serie A Inter 2026 27 | ufficiali le date per la prossima stagione! Ecco quando inizierà e quando finirà
Inter News 24 Calendario Serie A Inter 202627: ufficiali le date per la prossima stagione! Ecco quando inizierà e quando finirà il prossimo campionato. La stagione calcistica 202526 è ancora in pieno svolgimento, con le squadre impegnate nella lotta per i rispettivi obiettivi, ma la macchina organizzativa del calcio italiano non si ferma e guarda già al futuro. Nel corso del Consiglio di Lega riunitosi nella giornata di oggi, l’organo di governo del calcio professionistico italiano ha infatti deliberato e ufficializzato le date di inizio e conclusione del prossimo campionato di Serie A 202627. 🔗 Leggi su Internews24.com
? CALENDARIO 3ª GIORNATA ? Le squadre di Serie A e Serie B tornano a darsi battaglia e ogni punto inizia a pesare Chi continuerà la corsa in vetta? Lo spettacolo è assicurato! Dai un occhiata al calendario! PARTNER: SIOT Tal, Zanutta, Belletti - facebook.com Vai su Facebook
Calendario Serie A e coppe: le partite delle big fino alla prossima sosta di novembre #SkySport #SkySerieA Vai su X
Supercoppa 2025-2026, ufficializzati regolamento e calendario: Bologna-Inter il 19 dicembre, finale il 22 - Lega Serie A ha approvato il regolamento dell'edizione 2025/2026 della Supercoppa Italiana, le cui gare si disputeranno a Riyadh in Arabia Saudita, presso l’Al- Riporta msn.com
Serie A 2026/27, decise le date di inizio e fine campionato - Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 23 agosto 2026, ovviamente con i relativi anticipi trattandosi di una domenica. Secondo milannews.it
Calendario Serie A 2025-26, quando si giocano i Derby e i big match Milan-Inter, Roma-Lazio, Juventus-Torino, Inter-Juventus e Napoli-Juventus - Dall'estate 2025 all'autunno 2026, tutti i Derby della nuova Serie A: i tifosi possono iniziare ad organizzare i propri weekend. goal.com scrive