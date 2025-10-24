Calendario dell’avvento 2025 Questo è il più venduto e se lo ha acquisti ora lo paghi pochissimo

Se è vero che il Natale, quando arriva, arriva, come diceva una popolare pubblicità, anche il tempo per decidere quale calendario dell’Avvento avere in casa o regalare arriva quando vuole, e il momento giusto è adesso. E anche se manca un ancora mese prima di poterlo utilizzare, le offerte a cui è impossibile resistere stanno già iniziando, e il calendario dell’avvento beauty di W7 è quello che tutte dovremmo acquistare adesso. Ben 24 sorprese beauty da scoprire giorno dopo giorno, dal 1 Dicembre al giorno della vigilia, e che tra cosmetici e prodotti make-up sapranno come rendere ogni istante un giorno speciale, aspettando il Natale con stile e con un beauty look sempre nuovo e strepitoso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Calendario dell’avvento 2025. Questo è il più venduto e se lo ha acquisti ora lo paghi pochissimo

