Calendario Atp troppo compresso? Per Gaudenzi la colpa è delle tante sigle che lo controllano Times

Calendario Atp troppo compresso? Per Gaudenzi la colpa è delle tante sigle che lo controllano

L’Atp Tour ha annunciato un nuovo Masters 1000 che si svolgerà in Arabia Saudita in Arabia Saudita in una data ancora indefinita. Ciò nonostante Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp Tour stia cercando di dare risposte convincenti ai giocatori che si lamentano di un calendario lungo e compresso. Si tratta del decimo Masters 1000 dopo Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, TorontoMontreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi. L’accordo, stimato in un valore di oltre 400 milioni di sterline (680 milioni di euro), è stato concordato tra l’Atp e Suri Sports Investments, una società che fa parte del Fondo di investimento pubblico (Pif) dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

