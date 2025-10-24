caldi tenui accoglienti i colori della casa che ci fanno star bene

di Giulia Cangini Le tendenze rappresentano da sempre la manifestazione dei bisogni e dei pensieri delle persone. In vista dell’inverno e della conseguente ricerca di calore, la casa prende ancora di più le sembianze di un rifugio dal mondo esterno. L’ambiente domestico, per darci la giusta percezione di accoglienza e comfort, in questo avvio di stagione autunnale si tinge di toni neutri e caldi, riassunti bene nel codice colore del Mocha Mousse dettato da Pantone come cromia dell’anno. Una tonalità che richiama i piaceri caldi e avvolgenti del caffè e del cioccolato. Oltre alle sfumature di marrone, nella palette di colori di questa stagione abbiamo anche il verde che in tutte le sue gradazioni lo troviamo sulle piastrelle di Marazzi: da quella più brillante della giada a quella mimetica dell’oliva; dal grigio verde del muschio alla tonalità polverosa della salvia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

