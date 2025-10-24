Nel corso degli anni, la tecnologia nel settore del riscaldamento domestico ha fatto passi da gigante, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità. Tuttavia, in molte abitazioni italiane sono ancora presenti caldaie vecchie, spesso funzionanti ma non più adeguate agli standard moderni. Ma quando una caldaia si può definire davvero “vecchia” e quali sono i segnali che indicano la necessità di una sostituzione o di una revisione approfondita? Quando una caldaia diventa “vecchia”. Generalmente, una caldaia può essere considerata vecchia dopo 10-15 anni di utilizzo. Oltre questo periodo, anche se continua a funzionare, è probabile che le sue prestazioni non siano più ottimali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Caldaie vecchie: quando si possono definire tali?