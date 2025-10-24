Calciomercato Rafa Benitez torna in panchina | ufficiale l' accordo con uno storico club europeo
Rafa Benitez torna in panchina. L'ex allenatore del Napoli ha deciso di intraprendere una nuova sfida, ripartendo dal campionato greco. Il tecnico spagnolo, infatti, ha assunto la guida del Panathinaikos, storico e glorioso club ellenico. Il sodalizio ateniese, nell'ufficializzare sul proprio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PANCHINA #TUDOR IN BILICO? Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, ieri a Milano c’è stato un incontro tra l’attuale Dt bianconero Francois #Modesto e Raffaele #Palladino. Tra Palladino e Modesto c’è un eccellente rapporto di amicizi - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus su Raphael #Guerreiro, #Vlahovic possibile chiave per il #Bayern Monaco [Tuttosport] #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/tuttosport-juventus-su-raphael-guerreiro-vlahovic-possibile-chiave-per-il-bayern-monaco/blt0193283eec10 - X Vai su X
Benitez torna in panchina e riparte dalla Grecia: l'annuncio del Panathinaikos - Lo spagnolo viene chiamato dopo il ko dei verdi in Europa League e inizia il nuovo percorso dopo l'esperienza al Celta Vigo ... Riporta tuttosport.com
Rafa Benitez torna in panchina: ufficiale l'approdo al Panathinaikos - L’allenatore spagnolo, classe 1960, è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico del Panathinaikos, squadra in cui milita ... msn.com scrive
Panathinaikos, Rafa Benitez nuovo allenatore: l'ex Napoli torna in pista dopo più di un anno e mezzo - Dopo più di un anno e mezzo, l'ex allenatore del Napoli tornerà su una panchina. Segnala msn.com