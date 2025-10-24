Calciomercato Milan spunta il nome dell’ex Inter per gennaio | appena 37 minuti con il Manchester City Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, idea Kovacic per gennaio: l'ex centrocampista dell'Inter ha giocato solo 37 minuti finora con il Manchester City Mateo Kovacic non rientra più nei piani del Manchester City. Il centrocampista croato, arrivato nell'estate 2023 e sotto contratto fino al 30 giugno 2027, non sembra destinato a prolungare la propria avventura con i Citizens, visto

