Calciomercato Juve LIVE | la Premier League torna alla carica per Vlahovic novità sul nuovo direttore sportivo
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero! Trovato l’accordo per il rinnovo: era uno dei nomi forti in vista delle prossimi sessioni. La situazione - Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri in vista di gennaio Un sogno di mercato che svanisce, una porta che si chiude. Lo riporta juventusnews24.com
Calciomercato Juventus: la voce dall’Inghilterra, anche i bianconeri sulle tracce del baby talento! Potrebbe lasciare il suo club, ecco qual è la situazione - Calciomercato Juventus: nuovissima indiscrezione dall’Inghilterra, che rivela come anche i bianconeri siano sulle tracce di questo baby talento Un gioiello in cerca di spazio, un’asta che si preannunc ... Riporta juventusnews24.com
Juventus, fiducia a tempo per Tudor: nessun cambio in panchina fino alla sosta - Igor Tudor avrà tempo fino al derby con il Torino del prossimo 8 novembre per dare un’identità alla Juventus e portarla fuori dal momento no. Riporta eurosport.it