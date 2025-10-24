Calciomercato Juve: la stellina del Real Madrid ha deciso il suo futuro. È un assist invitante per i bianconeri che ora possono provarci seriamente. Zero minuti in campo. È questo il bilancio impietoso, finora, della stagione di Endrick al Real Madrid. L’attaccante brasiliano, arrivato in Spagna circondato da grandissime aspettative, è attualmente l’unico calciatore di movimento della rosa blanca a non essere ancora stato impiegato neanche per un istante dal tecnico Xabi Alonso. Una situazione delicata che, come riportato da ESPN, sta spingendo inevitabilmente il giocatore e il suo entourage a valutare seriamente un possibile trasferimento a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: la stellina del Real Madrid ha deciso il suo futuro. È un assist molto invitante per i bianconeri