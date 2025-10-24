Inter News 24 Calciomercato Inter, il retroscena su Andy Diouf: «Scelto da Ausilio dopo la richiesta di Chivu». Le ultime sul francese. Gianluca Di Marzio ha rivelato un interessante retroscena su Andy Diouf, centrocampista acquistato dall’Inter questa estate dal Lens per circa 20 milioni più bonus. Il giovane talento francese, che ha finora collezionato solo 26 minuti e due presenze in Serie A, è stato oggetto di una scelta strategica da parte della dirigenza nerazzurra, anche se al momento non ha ancora trovato spazio da titolare. La scelta di Diouf: la richiesta di Chivu e il ruolo di Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, tutti i dettagli sul trasferimento del francese in maglia nerazzurra: le ultime