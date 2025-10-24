Calciomercato Inter tutti i dettagli sul trasferimento del francese in maglia nerazzurra | le ultime
Inter News 24 Calciomercato Inter, il retroscena su Andy Diouf: «Scelto da Ausilio dopo la richiesta di Chivu». Le ultime sul francese. Gianluca Di Marzio ha rivelato un interessante retroscena su Andy Diouf, centrocampista acquistato dall’Inter questa estate dal Lens per circa 20 milioni più bonus. Il giovane talento francese, che ha finora collezionato solo 26 minuti e due presenze in Serie A, è stato oggetto di una scelta strategica da parte della dirigenza nerazzurra, anche se al momento non ha ancora trovato spazio da titolare. La scelta di Diouf: la richiesta di Chivu e il ruolo di Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Calciomercato Roma - Sfida Inter-Psg per Koné: la Roma lo valuta almeno 55 milioni di euro #ASRoma #Kone #calciomercato #Inter #Psg https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-sfida-inter-psg-per-kone-la-roma-lo-valuta-almeno-55-mil - X Vai su X
Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Milan, spunta il nome dell’ex Inter per gennaio: appena 37 minuti con il Manchester City. Tutti i dettagli - Calciomercato Milan, idea Kovacic per gennaio: l’ex centrocampista dell’Inter ha giocato solo 37 minuti finora con il Manchester City Mateo Kovacic non rientra più nei piani del Manchester City. Secondo calcionews24.com
Calciomercato, l'Inter avanza per Kim: perché può tornare in Serie A e occhio al derby col Milan - Jae: l'ex Napoli fatica a trovare spazio e potrebbe lasciare il Bayern Monaco a gennaio ... Si legge su assopoker.com
Calciomercato Juve: l’Inter brucia la concorrenza per il giocatore accostato anche ai bianconeri? Possibile scambio con Bisseck, così Marotta può piazzare il colpo - Tutti i dettagli Un colpo per presente e futuro, una sfida alle big della Prem ... Riporta juventusnews24.com