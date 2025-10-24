Calciomercato Inter il Leeds segue Piotr Zielinski

Nell’ultima sessione di calciomercato l’ Inter non ha piazzato il grande colpo: il tesoretto rimasto potrebbe quindi aumentare grazie alla cessione di un esubero nel reparto nevralgico, come il (finora) deludente Piotr Zielinski. Calciomercato Inter, Piotr Zielinski non ingrana Il centrocampista polacco è arrivato in nerazzurro nell’estate del 2024 a parametro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

