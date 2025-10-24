Calciomercato Inter il Leeds segue Piotr Zielinski
Nell’ultima sessione di calciomercato l’ Inter non ha piazzato il grande colpo: il tesoretto rimasto potrebbe quindi aumentare grazie alla cessione di un esubero nel reparto nevralgico, come il (finora) deludente Piotr Zielinski. Calciomercato Inter, Piotr Zielinski non ingrana Il centrocampista polacco è arrivato in nerazzurro nell’estate del 2024 a parametro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Premier sul centrocampista dell’Inter: affondo a gennaio - Il centrocampista ex Napoli è finito quindi nel mirino del club inglese che sta studiando un eventuale affondo per gennaio, qualora trovasse un’apertura da parte del giocatore. passioneinter.com scrive
Inter, zero minuti per Zielinski nelle ultime tre di Serie A: può partire a gennaio? Il Leeds ci prova - L’ex incursore del Napoli non è considerato fra le prime scelte della nuova Inter di Cristian Chivu, dove l’ossatura della ... Scrive calciomercato.com